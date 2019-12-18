РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 дек. Житель Подольска получил год колонии строгого режима за воровство товаров в сетевых магазинах, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского прокурора Антон Потапов.

Житель Подольска в августе 2019 года, находясь в торговом зале магазина «Магнит», спрятал во внутренние карманы куртки и вынес товар со стеллажей на сумму 2 565 рублей 69 копеек. В сентябре он в торговом зале магазина «Атак» похитил со стеллажей товар на общую сумму 2 728 рублей 08 копеек, спрятав его под рубашку. В ходе следствия выяснилось, что ранее он уже был неоднократно осужден за преступления против собственности.

«Подольская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подольска, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сказал Потапов.

Потапов разъяснил, что кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо высшей мерой наказания – лишением свободы на срок до 2 лет.