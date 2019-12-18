РИАМО – 18 дек. Американская спортивная организация UFC опубликовала обновленные рейтинги лучших бойцов различных дивизионов, сообщает Газета.ru.

«Благодаря изменениям в списках российский боец легчайшего веса Петр Ян вышел третье место в рейтинге своего дивизиона. Еще один россиянин, выступающий в полулегком весе, – Забит Магомедшарипов – тоже занял третью строчку», – говорится в сообщении.

Важные перемены произошли в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Новый чемпион полулегкого веса Александер Волкановски стал девятым, Камару Усман поднялся на восьмую строчку, а Макс Холлоуэй, который потерял титул, опустился на 12-е место.

Первым в рейтинге остался чемпион в полутяжелом весе Джонс Джонс. За ним идет россиянин Хабиб Нурмагомедов, который пока остается непобежденным.