РИАМО - 18 дек. На территории столицы в четверг, 19 декабря, ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00:00 до 21:00 19 декабря в Москве ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами 17-22 метра в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Укрываться от ветра под деревьями нельзя.

Водителям необходимо значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать опасных маневров – обгонов и перестроений.

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