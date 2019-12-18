РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в социальных медиа за ноябрь 2019 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Первое место рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе – глава Чечни Рамзан Кадыров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев занял третью строчку.

В частности, в соцмедиа обсуждали, что Воробьев открыл торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье», в ходе которой наградил первых победителей. Также обсуждалось, что Воробьев принял участие в запуске движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров.

Помимо этого, в соцсетях упоминали заявление губернатора Подмосковья о том, что мусорный полигон «Воловичи» в Коломенском округе закрыт и будет рекультивирован. Также в соцмедиа писали, что во время заседания регионального правительства Воробьев представил нового министра образования Московской области.

Топ-20 рейтинга глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за ноябрь замкнули Рустам Минниханов (Татарстан), Владимир Владимиров (Ставропольский край) и Сергей Гапликов (Коми).

Рейтинг был построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа в ноябре. Учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, на форумах и в блогах. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов в ноябре 2019 года.