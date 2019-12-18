РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Центральную детскую библиотеку в Красногорске торжественно открыли в среду после реконструкции, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В мероприятии приняли участие глава городского округа Эльмира Хаймурзина, начальник управления культуры администрации муниципалитета Галина Ковалева, юные посетители.

«Мы сделали ремонт в Центральной детской библиотеке. Раздвинули пространство, чтобы вы могли здесь не только читать свои любимые книжки, но и заниматься в кружках и клубах. На базе библиотек в рамках большого проекта, который реализует правительство Московской области и поддерживает губернатор Андрей Воробьев, реализуется программа по модернизации библиотек», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что библиотечная система Красногорска объединяет 16 библиотек. Пять из них находится в городе, остальные – в сельской местности.

«Давайте договоримся, что в новом году каждый из нас прочитает от 15 до 20 книжек. А через год, в декабре, соберемся снова. Я принесу свой список прочитанных книг, а вы мне покажете свои», – предложила Хаймурзина маленьким участникам мероприятия.

По словам начальника управления культуры Ковалевой, в детской библиотеке около 32 тысяч книг. Общий же книжный фонд округа – порядка 400 тысяч книг.

«Фонд постоянно обновляется, он современный, интересный. Мы делаем акцент на качественной и на информационной литературе», – сказала Ковалева.