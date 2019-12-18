РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. Предприниматели подмосковных Люберец смогут отправить заявки на участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«До 20 декабря предприниматели смогут отправить заявки на участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Люберчане могут оставить заявку на сайте: мастерагостеприимства.рф. Конкурс направлен на формирование системы социальных и карьерных лифтов в отрасли туризма и гостеприимства, поиск перспективных специалистов, создание банка проектов с лучшими идеями и практиками», – говорится в сообщении.

К участию приглашаются предприниматели и авторы проектов, руководители, менеджеры и специалисты различных сфер индустрии гостеприимства, лидеры общественных организация и эксперты отрасли, студенты и выпускники образовательных учреждений, планирующие работать в индустрии.

Победители получат гранты на обучение по специальной образовательной программе. Для лучших участников предусмотрены стажировки и возможное трудоустройство в ведущих компаниях отрасли, а также поддержка проектов в сфере гостеприимства на разном уровне.

Финал «Мастеров гостеприимства» состоится в апреле 2020 года. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».