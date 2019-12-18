РИАМО - 18 дек. В рамках областной акции «Доброе слово» социальные работники вручат праздничные открытки «С Новым годом» и «С Рождеством» более чем 500 одиноким пенсионерам из Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Акция «Доброе слово» стартовала в феврале этого года в рамках благотворительной кампании «Подмосковье – территория добра». Поздравительные открытки, сделанные детьми с ограниченными возможностями здоровья, накануне Нового года получат более 500 пожилых жителей Реутова. Ребята из семей с трудной жизненной ситуацией и учащиеся общеобразовательных школ также проявили инициативу изготовить и подарить открытки», - отмечается в пресс-релизе.

Данная акция направлена на активную работу с одиноко проживающими гражданами, их в Подмосковье более 700 тысяч человек. Все желающие могут принять участие. Для этого необходимо обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения, где расскажут о месте и времени проведения акций.

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