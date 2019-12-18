РИАМО - 18 дек. Рождественские гуляния, которые пройдут с 6 по 8 января в Истре в рамках программы «Зима в Подмосковье», больше всего могут запомниться жителям и гостям Подмосковья, сообщила в среду журналистам руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«Мы всех приглашаем в наш прекрасный «Новый Иерусалим» (в Истру – ред.) 6, 7 и 8 на рождественские гулянья. Мне кажется, они очень запомнятся», – сказала Галкина.

Она добавила, что программа «Зима в Подмосковье» закончится масленицей в Архангельском.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области.

Новый сезон «Зимы в Подмосковье стартовал 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в среду открыла в Красногорске конференцию, посвященную продвижению туристических продуктов с помощью эмоций и взаимодействия с туристами.

В программу конференции «Туризм как экономика впечатлений» входят выступления министров правительства Московской области, в том числе руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной и министра инвестиций и инноваций Подмосковья Натальи Егоровой, а также представителей школы бизнеса «Сколково» и специалистов в сфере туризма.

Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации программ в области повышения туристической привлекательности Подмосковья.