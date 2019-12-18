РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Члены «Молодой Гвардии» Люберец провели интерактивную программу с конкурсами и хороводами для воспитанников Дома Малютки в поселке Малаховка, говорится в сообщении пресс-службы молодежной организации.

«Молодогвардейцы городского округа Люберцы посетили детский Дом малютки в Малаховке. Активисты МГЕР приехали к детишкам с игровой программой со сказочными героями – Дедом Морозом, Снегурочкой и Баба-Ягой», – говорится в сообщении.

Молодогвардейцы водили с детьми хороводы, провели для них познавательные конкурсы. Также они подарили Дому малютки детский игровой домик и книги со сказками.

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