РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Депутаты совета депутатов Балашихи на заседании поддержали решение о возобновлении денежных выплат и увеличению их размера на 10% почетным гражданам округа, выплата составит 5,5 тысяч рублей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду на заседании в администрации Балашихи было рассмотрено около 20 вопросов, среди них и увеличение размера выплат почетным гражданам округа.

«Сегодня (18 декабря – ред.) на заседании совета депутатов Балашихи мы приняли решение о возобновлении денежных выплат почетным гражданам Балашихи, которые были приостановлены в текущем году и их увеличению на 10%. Выплата составит 5,5 тысяч рублей до вычета подоходного налога», – сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что также на заседании одними из главных вопросов стали поправки в муниципальный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также изменения в уставе Балашихи. Его ранее обсудили на публичных слушаниях, а теперь поддержали на заседании совета депутатов.

В частности, изменения касаются учета и ужесточения контроля за незаконным строительством, использованием земельных участков, контроля за предоставлением деклараций депутатов совета депутатов, уточнения социальных выплат муниципальным служащим. Изменения также коснутся и введения новых формулировок, порядка направления уведомлений о строительстве объектов ИЖС и других вопросов.

«Мы привели устав в соответствие с федеральным законодательством. В законную силу он вступит после регистрации в министерстве юстиции Московской области», – заключил Попов.

Также в ходе заседания совета депутатов рассмотрели вопросы предоставления помещений общественным организациям Балашихи на безвозмездной основе, укреплении материально-технической базы образовательных учреждений.