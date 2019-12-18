РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. Более 10 мастер-классов для детей проведут в учреждениях культуры подмосковных Люберец к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В учреждениях культуры городского округа Люберцы запланировано свыше 10 творческих мастер-классов в преддверии праздников. Изготовление новогодних игрушек, фотокалендаря, создание рисунков заинтересует люберчан разного возраста», – говорится в сообщении.

Мастер-класс «Зимняя феерия» по живописи от изостудии «Арт де Фаро» пройдет в среду в 18:00 в культурном центре «Дом офицеров». Мероприятие пройдет по адресу: 3-е Почтовое отделение, строение 30. 19 декабря в 15:00 состоится мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из ваты в Центре культуры и семейного досуга Томилина, который находится по адресу: улица Пушкина, дом №34. 20 декабря в 15:00 пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних украшений в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина. Мероприятие пройдет по адресу: улица Волковская, дом 5А.

Также 20 декабря в 16:30 пройдет творческое занятие в кружке «Мастерская радости», посвященное елочным украшениям, в библиотеке «Томилино», которая находится на улице Пионерская, дом №20. 21 декабря в 10:00 состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего фотокалендаря в Молодежном клубе поселка Томилино. Мероприятие пройдет по адресу: улица Гаршина, дом 9А, корпус 8. 21 декабря в 11:00 в библиотеке «Томилино» пройдет творческое занятие, посвященное Новому году. Мероприятие пройдет по адресу: деревня Жилино, дом 63. 21 декабря в 16:00 состоится мастер-класс, посвященный изготовлению елочного украшения, в библиотеке «Томилино» на улице Пушкина, дом 55.

22 и 29 декабря в 10:00 пройдет новогодний мастер-класс по изготовлению новогодних подарков своими руками в детской библиотеке «Бригантина», которая находится по адресу: улица Мира, дом 19. 25 декабря в 12:00 состоится мастер-класс по созданию новогоднего рисунка на снегу в Парке сказок поселка Томилино. 26 декабря в 12:00 пройдет мастер-класс по изготовлению украшений из папье-маше в Центре культуры и семейного досуга Томилино. Мероприятие состоится по адресу: улица Пушкина, дом 4.

27 декабря в 16:30 в библиотеке «Томилино» пройдет творческое занятие в кружке «Мастерская радости», посвященное новогодним праздникам.

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