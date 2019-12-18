РИАМО - 18 дек. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» по 20 декабря в детских домах Подмосковья проходит акция «Елка Желаний», для участия в которой приглашены актеры подростковых сериалов «Кадетство» и «Закрытая школа», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В проекте участвуют актеры и музыканты Александр Головин, Аристарх Венес, Павел Артемьев (автор песни к сериалу «Кадетство»), Александр Асташенок, Татьяна Космачева, Игорь Юртаев, Алексей Коряков («Закрытая школа»).

«Молодым артистами и музыкантам во время этих встреч легко найти общий язык с юными слушателями, потому что они вместе поют шлягеры из известных сериалов и новогодние песни под гитару, общаются, пьют чай. Такие встречи стирают границы между поколениями и статусом, поэтому всегда остаются в памяти у гостей и хозяев детских домов. Тем более, что ребята получают от знаменитых гостей новогодние сувениры», – отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Первая встреча прошла 17 декабря в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с ограниченными возможностями здоровья «Доверие» в селе Алмазово в Щелкове и «Непоседы» в городе Железнодорожный Балашихи.

Далее музыканты и актеры отправится в Орехово-Зуево, Егорьевск, Рузу и поселок Непецино Коломенского округа.

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