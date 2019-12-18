РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Главную елку Подольска начали устанавливать в сквере Поколений, ее высота 16 метров, длина гирлянд будет порядка 600 метров, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Главную елку Подольска начали устанавливать в сквере Поколений. Монтажом праздничной конструкции и украшением прилегающей территории занимаются работники Подольского комбината благоустройства. На сегодняшний день специалисты установили металлический каркас елки и приступили к закреплению ветвей. Скоро начнут украшать елку игрушками», – говорится в сообщении.

Высота елки 16 метров. Длина новогодних гирлянд составит порядка 600 метров. В наличии имеется 150 игрушек, которыми будут украшать хвойное дерево.

Праздник зажжения главной городской елки состоится в сквере Поколений 22 декабря. Начало в 16:00.

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