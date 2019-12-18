РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске суд оштрафовал оператора торгового зала магазина на 50 тысяч рублей за неоднократную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник Подольского городского прокурора Иван Федоров.

Оператор торгового зала магазина, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, снова продала одну бутылку пива с содержанием этилового спирта 5,9 % несовершеннолетнему.

«Подольской городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Подольска, обвиняемой в совершении розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции неоднократно. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», - сказал Федоров.

Федоров разъяснил, что в соответствии со статьей 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции), неоднократная продажа является уголовно наказуемым деянием. За нее предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев. Также суд может избрать в виде наказания исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.