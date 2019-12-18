РИАМО - 18 дек. Новый профильный блок, посвященный туризму, появится в подмосковном центре управления регионом (ЦУР) в январе 2020 года, сообщила в среду министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

В Красногорске проходит конференция «Туризм как экономика впечатлений», посвященная продвижению туристических продуктов с помощью эмоций и взаимодействия с клиентами. В программе конференции заявлены выступления министров правительства Московской области, представителей школы бизнеса «Сколково» и специалистов в сфере туризма.

«Начиная с января, в нашем ЦУР будет открыт новый блок «Турбизнес». Это будет то место, куда мы соберем все возможные площадки и меры поддержки. Можно будет прийти, обратиться по телефону. В режиме онлайн вам могут подобрать участок для строительства объектов, производства и так далее», – сказала Егорова на конференции «Туризм как экономика впечатлений».

Она отметила, что Московская область находится в числе лидеров по развитию малого бизнеса.

«В Московской области 460 тысяч организаций, из них только 126 тысяч – крупные, а все остальные – это малый и средний бизнес. От общего объема малого бизнеса 3% – это туризм, деятельность гостиниц, ресторанов и кафе. При этом 4% оборота и 2% от общего объема налогов», – добавила Егорова.

Центр управления регионом был запущен в Подмосковье в конце 2018 года по указу президента РФ. Там работают более 100 сотрудников, представляющих 30 министерств и ведомств. Вся информация распределяется на 11 профильных блоков. Данные в ЦУР поступают с горячих линий губернатора, ведомств, муниципалитетов, портала «Добродел», из системы «Инцидент» и отраслевых систем.

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