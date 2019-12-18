РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках заработал в штатном режиме после эвакуации, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель ЕДДС округа Роман Медведев.

В среду в ЕДДС округа поступил звонок о минировании объекта. Людей эвакуировали, территорию оцепили.

«В 13:20 разыскные мероприятия завершились. ТЦ «МЕГА Белая Дача» работает в повседневном режиме, сообщение было заведомо ложное», – сказал Медведев.