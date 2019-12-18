РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В гимназии №16 Люберец 21 декабря пройдут финальные соревнования по тэг-регби, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В эту субботу, 21 декабря, в гимназии №16 Люберец пройдут финальные соревнования по тег-регби.Мероприятие пройдет в рамках комплексной спартакиады среди школьных команд Московской области в 2019-2020 годах», - говорится в сообщении.

В турнире примут участие 25 команд-финалистов юношей и девушек 2005-2007 годов рождения из Домодедова, Егорьевска, Долгопрудного, Каширы, Можайска и других округов. Соревнования начнутся в 11:30.

Гимназия находится по адресу: Люберцы, проспект Гагарина, дом №24/4.

Тэг-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках, которые называются «тэг». В тэг-регби играют начинающие, дети и подростки, так как он более безопасный.