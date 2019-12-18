РИАМО - 18 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в Красногорске конференцию, посвященную продвижению туристических продуктов с помощью эмоций и взаимодействия с туристами, передает в среду корреспондент РИАМО.

Конференцию «Туризм как экономика впечатлений» организовал комитет по туризму Московской области. Мероприятие подобного уровня для тех, кто работает в сфере туризма, проводится впервые.

«У нас есть чем гордиться в Московской области. Мы за этот год сделали достаточно большой рывок. И тем самым на прошедшую пятницу на координационном совете у Ольги Голодец (вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма – ред.) – это итоговый совет со всеми регионами, с губернаторами – мы были выделены как главный регион, чьи результаты были самыми заметными», - сказала Виртуозова.

Участникам конференции вице-губернатор Подмосковья рассказала о единой туристической программе Московской области, которая является катализатором роста турпотока в регион. Особое внимание Виртуозова уделила объектам и проектам в рамках региональной правительственной программы «Зима в Подмосковье».

«Что мы сделали? Область очень большая – 64 муниципалитета. Для того, чтобы нам хотя бы что-то сделать, мы взяли все возможное и невозможное и объединили в две программы – «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». И единый бренд привел нас к росту в 4 миллиона посетителей», - отметила Виртуозова.

По ее словам, главным информационным источником программы является туристический портал welcome.mosreg.ru, где можно найти всю информацию о культурно-исторических объектах, музеях, усадьбах, храмах, театрах, отелях в Подмосковье.

Виртуозова добавила, что в рамках «Зимы в Подмосковье» было организовано 15 туристических направлений, которые объединили исторические города региона. Кроме того, были запущены два новых туристических маршрута: Серпухов – Поленово - Тула и Коломна – Зарайск - Егорьевск.

Вице-губернатор также напомнила, что Московская область открыла на территории аэропорта Домодедово туристско-информационный центр «Наше Подмосковье».

«Нужно каждому из нас просто влюбиться в свое место и всеми возможными силами придумать, как привлечь туристов. Без людей ничего не будет, то есть только потоком мы можем обеспечить туристическую привлекательность», - заключила Виртуозова.

В программу конференции «Туризм как экономика впечатлений» входят выступления министров правительства Московской области, в том числе руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной и министра инвестиций и инноваций Подмосковья Натальи Егоровой, а также представителей школы бизнеса «Сколково» и специалистов в сфере туризма. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации программ в области повышения туристической привлекательности Подмосковья.

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