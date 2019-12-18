РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Любимые новогодние мультфильмы покажут детям в парках Люберец 21 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать первого декабря в Центральном парке культуры и отдыха на площади возле мастерской Деда Мороза и в парке «Наташинские пруды» на площади народных гуляний будет работать зимний кинотеатр. В преддверии праздников в парках Люберец на большом экране покажут советские мультфильмы про Новый год и зиму», – говорится в сообщении.

Кинопоказы пройдут в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Начало показа в 16:00, вход свободный.

Как провести зиму в Подмосковье>>