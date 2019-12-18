РИАМО - 18 дек. В Москве полицейские расследуют кражу крупной суммы денег из салона внедорожника Land Rover, припаркованного в Дегтярном переулке, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В ОМВД России по Тверскому району поступило сообщение о краже из автомашины. По прибытию к полицейским обратился молодой человек 1998 года рождения, с заявлением о том, что из его машины похищен портфель», - рассказал собеседник агентства.

По словам потерпевшего, он припарковался и ушел по делам, а когда вернулся увидел разбитое стекло правой задней двери авто. В похищенном из салона портфеле были 175 тысяч рублей, два флэш-накопителя и документы. Общий ущерб составил 202 тысячи рублей.