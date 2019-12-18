РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял девятое место в рейтинге российских персон по упоминаемости в отечественных СМИ за 2019 год, рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

Первую пятерку рейтинга составили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава российского МИДа Сергей Лавров.

Среди персон, вошедших в топ-50, также оказались патриарх Кирилл, журналисты Ксения Собчак и Иван Голунов, певицы Алла Пугачева и Ольга Бузова, футболисты Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев, боец Хабиб Нурмагомедов.

Медиарейтинг был построен по количеству сообщений о персонах в российских СМИ за январь – декабрь 2019 года. База СМИ включает более 53 тысяч источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.