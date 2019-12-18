РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Жителя подмосковного Подольска, сбившего мотоциклиста а также ставшего причиной столкновения еще двух автомобилей, осудили на один год лишения свободы, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник Подольского прокурора Антон Потапов.

Житель Подольска, управляя личным технически исправным фургоном марки Mercedes-Benz, двигался по автомагистрали М-2 «Крым» (дублер) в городском округе Подольск со стороны города Москвы в направлении города Тулы по проезжей части. В районе 32 километр плюс 700 метров автомагистрали в левой полосе движения столкнулся с двигавшимся впереди мотоциклом марки Suzuki, затем совершил наезд на автомобиль Nissan, который затем столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем марки Volkswagen. В результате ДТП водителю мотоцикла был причинен тяжкий вред здоровью.

«Подольская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По приговору Подольского городского суда ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год», - сказал Потапов.

По его словам, у мотоциклиста закрытая травма в области правой голени, кровоподтек на правой стопе, перелом большеберцовой кости в нижней трети и медиальной лодыжки без смещения отломков.

Потапов разъяснил, что нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.