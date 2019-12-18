РИАМО - 18 дек. В Москве проводится доследственная проверка по информации из СМИ о нарушении социальных прав ребенка с ограниченными возможностями, который не может выйти из дома из-за отсутствия спецсредств, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Согласно сюжету одного из федеральных телеканалов, жительница дома в районе Восточное Измайлово проживает с девятилетнем сыном, с которым не может выйти на улицу из-за отсутствия специальных средств.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нарушениях социальных прав ребенка с тяжелой формой ДЦП», – сказала собеседник агентства.

Следователи установят все обстоятельства, изложенные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.