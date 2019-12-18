РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 дек. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием такси произошло на Дзержинском шоссе в подмосковных Котельниках, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

Авария произошла в среду около 11:30.

«ДТП с участием такси произошло на Дзержинском шоссе около дома №4. Из-за этого на дороге образовалась пробка», – сказал очевидец.

По словам сотрудника пресс-службы ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», информация о пострадавших не поступала.