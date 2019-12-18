РИАМО - 18 дек. Правоохранители задержали бизнесмена из Москвы, которого подозревают в убийстве 51-летнего знакомого на территории городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Тело убитого с огнестрельным ранением головы нашли в машине на дороге недалеко от деревни Яковлевское 11 декабря. Было начато расследование, проведен целый комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.

«Следователем следственного отдела по Домодедову ГСУ СК России по Московской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Московской области по подозрению в убийстве 51-летнего москвича задержан московский предприниматель», - говорится в сообщении.

Его обвиняют в незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ) и убийстве (статья 105 УК РФ). В ходе допроса обвиняемый отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

В скором времени суд примет решение по избранию в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.