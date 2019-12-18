РИАМО - 18 дек. Стало известно, с каких станций чаще всего отправляются и на какие станции прибывают пассажиры Московских центральных диаметров, строящие свой маршрут через приложение «Метро Москвы», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В приложении «Метро Москвы» можно построить любой маршрут с диаметрами. Со дня открытия пассажирского движения на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» чаще всего свой путь пассажиры начинали со станций Шереметьевская, Курская, Баковка, Аникеевка, Подольск», - говорится в сообщении.

Чаще всего пассажиры строят свой маршрут до станций Курская, Баковка, Шереметьевская, а также Тушинская и Царицыно.

В приложении для удобства жителей Москвы и Подмосковья сделана совмещенная схема метро и МЦД. Также для пассажиров сделали кнопку «МЦД», в данном разделе собрали подробную информацию о новом виде транспорта.

МЦД запустили на территории Подмосковья и Москвы в ноябре. Первые две недели проезд по новому виду транспорта был бесплатным, с 9 декабря ввели плату за проезд. Пассажиры диаметров могут бесплатно в течение 90 минут пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

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