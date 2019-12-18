РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Новое медицинское оборудование для выполнения широкого спектра исследований в области урологии и офтальмологии поставили в Балашихинскую поликлинику №1 на проспекте Ленина, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В балашихинскую поликлинику №1, которая находится в доме №30 на проспекте Ленина, поступило новое медицинское оборудование. Это цистоскоп и офтальмоскоп. Технику удалось получить благодаря поддержке Московской областной думы», – сказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Он добавил, что новая аппаратура позволит выполнять широкий спектр исследований в области урологии и офтальмологии.

Также в 2019 году в медучреждения города поступило 10 единиц дорогостоящей техники, среди которых фиброскопы, эндоскопические стойки, аппараты ультразвукового исследования, искусственной почки, искусственной вентиляции легких, стоматологическая установка.