РИАМО - 18 дек. В Московском регионе утром в среду зафиксировали туманы, но 19 декабря они уйдут с территории Подмосковья и столицы, начнет дуть сильный ветер, сообщатся на сайте «Метеоновости».

Атлантические циклоны формируют погоду на территории европейской части России, при этом по утрам жители центра могут наблюдать густые туманы.

«В ночь на 18 декабря центр России накрыли густые туманы, видимость ухудшалась до 300-500 метров, а местами и до 100 метров. Особенно густые туманы наблюдались в пониженных местах рельефа и вблизи водоемов. Туманы накрыли и столичные аэропорты, наиболее сильный был в Шереметьево», – говорится в сообщении.

Такие туманы наблюдаются в Московском региона из-за погоды, которая более характерна для начала ноября, чем для середины декабря.

Уже 19 декабря погода в регионе начнет меняться и туманы уйдут. Взамен ожидают сильные порывы ветра, их скорость может достигать 15-20 метров в секунду.