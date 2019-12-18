РИАМО - 18 дек. Вечером в среду температура в столице может подняться до плюс 5 градусов, а пик потепления прогнозируется в ночь на 19 декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

В столицу циклон в среду принесет небольшое количество осадков, их выпадет около 3 миллиметров, а при теплой погоде они будут идти в виде дождя.

«Вечером, когда столица окажется в теплом секторе циклона, столбики термометров поднимутся до плюс 4-5 градусов. Ожидается, что пик потепления придется на ночь со среды на четверг, возможно обновление рекордов температуры», – говорится в сообщении.

Рекордом для 18 декабря является температура плюс 5,3 градуса, она была зафиксирована два раза в 1886 и 1982 годах.

19 декабря в городе усилится ветер, а в четверг днем его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду. 20 декабря москвичей может порадовать выглянувшее солнце, но станет прохладнее – от 0 до плюс 2 градусов.