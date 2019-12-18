РИАМО - 18 дек. Депутаты Московской городской думы приняли ежегодный отчет мэра столицы Сергея Собянина, передает в среду корреспондент РИАМО.

За принятие отчета проголосовали 27 депутатов, против - 9.

«Решение принято», - озвучил итоги голосования председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В ходе отчета Собянин сообщил, что общий объем инвестиций в экономику Москвы вырос с 2010 года в два раза и достиг 2,8 триллиона рублей. Мэр также рассказал, что программа реновации жилфонда стоимостью 3 триллиона рублей обеспечит новыми квартирами 1 миллион москвичей.

Выступая перед депутатами, Собянин отметил, что в ближайшие годы общая протяженность традиционного подземного, а также наземного метро в Московском регионе достигнет 1 тысячи километров. Кроме того, градоначальник анонсировал индексацию десятков социальных пособий и выплат в 2020 году.