РИАМО – 18 дек. Ученые смогли реконструировать полный геном девушки, жившей 5,7 тысячи лет назад на территории Дании, в этом им помогла жвачка из смолы, пишет Газета.ru.

Специалистам удалось извлечь генетический материал – слюну – из смолы, которую обитатели острова Лолланн использовали как жвачку.

«ДНК принадлежит девушке из племени охотников-собирателей Европейского материка эпохи неолита. У нее были голубые глаза, темные волосы и сравнительно темная кожа», – говорится в материале.

Данный фенотип был широко распространен в мезолитической Европе около 13 тысяч лет назад, люди со светлой кожей появились там гораздо позже. Считается, что светлая кожа является одной из адаптаций к жизни под сравнительно слабым северным солнцем.

Ученые также выяснили, что в полости рта древней жительницы обитали примерно те же микробы, что и во рту современных людей.