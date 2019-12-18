РИАМО - 18 дек. В Москве могут предоставить налоговые льготы площадкам креативной индустрии, им могут предоставить статус технопарков, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что власти города работают над присвоением статуса технопарков известным городским площадкам моды, дизайна, медиа и исполнительского искусства.

«В результате креативная индустрия получит определенные налоговые льготы», - сказал Собянин, представляя ежегодный отчет депутатам Мосгордумы.

В креативном бизнесе работают свыше 500 тысяч жителей столицы, а темпы роста многих отраслей креативной индустрии составляют около 20% в год.