РИАМО - 18 дек. Программа по модернизации столичных музыкальных школ «Искусство – детям» находится на завершающей стадии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы в среду выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом.

«Программу «Искусство – детям» <…> мы уже завершаем. Реконструкция музыкальных школ, обеспечение их современными музыкальными инструментами, повышение заработной платы педагогов. Эта программа находится практически на завершении», – сказал Собянин.

Также он отметил, что количество москвичей, которые посещают объекты культуры, увеличивается с каждым годом.

«Искусство – детям» – это беспрецедентная программа по модернизации столичных школ искусств и музыкальных школ. За счет бюджета Москвы для них закупаются музыкальные инструменты и другое оборудование, а также проводятся ремонты и перепланировка помещений.