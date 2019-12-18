РИАМО - 18 дек. Большинство домов, которые строятся в Москве в рамках программы реновации жилфонда, имеют 14 жилых этажей, а также коммерческие площади, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы.

«Две трети домов по реновации имеют 14 жилых этажей. Средняя этажность, если брать в расчет только жилые этажи, также составляет около 14 этажей. Должен еще объяснить, что помимо жилых этажей, мы строим коммерческие этажи», - сказал Собянин.

Он отметил, что на коммерческих этажах располагаются помещения для центров социального обслуживания, центров бытовых услуг, небольших магазинов.

Программа реновации городского жилфонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир в 5173 домах.