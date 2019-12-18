РИАМО - 18 дек. Улицы и магистрали столицы перегружены транспортом, днем в среду пробки уже составляют восемь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы отмечаются на востоке, северо-западе, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД. Также сильно затруднено движение почти по всей длине Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

В центре города стоит Бульварное кольцо, улицы возле станций метро «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Арбатская, «Библиотека имени Ленина», «Пушкинская», «Полянка». Движение затруднено на мостах и набережных Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала.

Такая загруженность улиц прогнозируется в столице весь день. А к 19:00 ожидается рост транспортного потока до девяти баллов.