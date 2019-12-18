Наступающий 2020 год символичен – от красивой круглой цифры все ждут ярких событий, а вот бояться високосного года астрологи не советуют. По крайней мере, в Московском регионе откроется целый ряд долгожданных и знаковых объектов: парк «Остров мечты» и Политех, первые участки ЦКАД и новые станции метро, включая продление БКЛ, также в столице заработает фан-зона для фанатов Евро-2020. Об этих и других ожидаемых событиях в Москве и Подмосковье в наступающем году читайте в материале РИАМО.

Открытие самой большой школы на ЗИЛе

В начале 2020 года на территории бывшего завода имени И.А. Лихачева (ЗИЛ) в Даниловском районе столицы состоится открытие крупнейшей школы в России. Экспериментальное учебное заведение площадью свыше 40 тысяч квадратных метров рассчитано на 2,5 тысячи учеников. Особенностью новой школы станет экспериментальный образовательный технопарк «Кванториум», в котором предусмотрены занятия по робототехнике, виртуальной реальности, изучению лазерных и нанотехнологий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обучение в школе будет бесплатным.

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Открытие парка «Остров мечты»

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Долгожданное открытие московского аналога «Диснейленда» – парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме – запланировано 29 февраля 2020 года. Это первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня. Погулять по променаду и ландшафтному парку можно будет бесплатно, а вот за вход в тематический парк придется заплатить: в выходные билет будет стоить от 2,6 тысяч рублей, в будни — от 1,9 тысячи рублей. За эти деньги посетители получат доступ к 27 аттракционам, четырем интерактивным развлечениям и пяти шоу. Чтобы не стоять в длинной очереди, предусмотрены билеты Fast Pass (быстрый проход) по цене 4,4 – 5,1 тысячи рублей. Что сопоставимо по стоимости с подобными парками в других странах (например, вход в крытый парк Ferrari World стоит около 5 тысяч рублей, в Disneyland Paris — от 5,4 тысячи рублей).

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Фан-зона Евро-2020 в «Лужниках»

Будущим летом поклонников футбола, которые уже успели заскучать после ЧМ-2018, ждет очередное футбольное событие мирового масштаба: с 12 июня по 12 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу. Евро-2020 будет первым турниром, который пройдет параллельно на 12 стадионах 12 городов в 11 странах. Россия вместе с 23 сборными других стран поборется за победу. Некоторые матчи состоятся в Санкт-Петербурге. А для тех, кто не попадет на игры, в Москве откроют фан-зону в «Лужниках». В рамках подготовки к ЧМ 2018 года там прошла масштабная реконструкция Большой спортивной арены и обновление территории спорткомплекса. Вход обещают сделать бесплатным.

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Запуск первых участков ЦКАД

Осенью 2020 года в Московской области запланировано открытие двух участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) — одного из самых амбициозных транспортных проектов столичного региона, строительство трассы началось еще в 2014 году. Новое кольцо должно пройти в 50 километрах от МКАД, параллельно А-107 – «Малой бетонке». При этом северная, восточная и южная части ЦКАД будут новыми платными дорогами, а проезд по западной части «кольца» — частично реконструируемой «бетонке» — для водителей останется бесплатным.

Одним из первых будет запущен бесплатный участок, который пройдет от М-11 по территориям Солнечногорского, Одинцовского, Истринского и Наро-Фоминского городских округов Подмосковья. Второй участок длиной 118 километров планируется открыть в южном секторе ЦКАД: он соединит автодорогу М-4 «Дон» с трассой М-1 «Беларусь» и пересечет Подольск и Ленинский округ.

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Новые станции метро

В 2020 году власти Москвы не собираются сбавлять темпы строительства метро и планируют открыть девять новых станций. Четыре из них откроются на Некрасовской «розовой» линии — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Еще пять станций – на Большой кольцевой линии (БКЛ): «Авиамоторная», «Лефортово» «Электрозаводская» на юго-восточном участке, а также «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» в западной части. Как сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в 2019 году в столице были открыты восемь станций метро и одно электродепо. Всего в городе проложили 18 километров линий подземки.

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Открытие «храма Победы»

9 мая 2020 года на территории парка «Патриот» в Подмосковье состоится открытие Главного храма Вооруженных Сил РФ, который также называют «храмом Победы». Открытие храма приурочено к 75-летию Победы и памяти всех солдат, погибших в Великой Отечественной войне. На храме установят шесть крестов: пять весом по 2 тонны и один в 3,5 тонны, покрытые сусальным и гальваническим золотом с инкрустацией витражных стекол белого, синего и красного цветов. Большой крест будет крепиться к главному куполу диаметром 22 метра 43 сантиметра, установленном на восьмигранном барабане диаметром 19 метров 45 сантиметров. Эти цифры символизируют дату и время подписания акта о капитуляции Германии — 8 мая 1945 года в 22:43. Храм Победы возводится на добровольные пожертвования.

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Открытие кинотеатра «Художественный»

В конце 2020 года запланировано открытие после реставрации одного из старейших кинотеатров Москвы — «Художественного». Закрытие здания лесами в конце 2019 года, на фоне сноса «Соловья», вызвало шок в соцсетях: некоторые москвичи подумали, что кинотеатр сносят. Однако реставраторы должны лишь восстановить декор и вернуть зданию исторический облик. Электро-театр «Художественный» авторства Николая Благовещенского был открыт в 1909 году, а в 1912 году был увеличен в площади Федором Шехтелем из-за возросшего спроса на кино в начале ХХ века. Позже здание подвергалось изменениям, но в основном сохранило свой облик. В 1987 году в «Художественном» проводился ремонт, а в 1998 году усилили несущие конструкции.

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Обновленный Политехнический музей

официальный сайт мэра Москвы

В конце 2020 года на Лубянской площади должно вновь открыться любимое место творческой интеллигенции Москвы – знаменитый Политех. Реконструкция, начавшаяся еще в 2013 году, заняла долгие семь лет, а дата открытия 12 декабря выбрана неслучайно: 148 лет назад, 12 декабря 1872 года, Политех начал свою работу в здании на Пречистенке, а вскоре переехал на Лубянку. Тогда он назывался Музеем прикладных знаний, а основой коллекции стали экспонаты Политехнической выставки, посвященной 200-летию Петра I.

Ожидается, что экспозиция Политеха пополнится уникальными и технически сложными экспонатами, среди которых – инсталляция, демонстрирующая принципы гравитации и искривления пространства-времени; инсталляции «Черная дыра», «Большой взрыв» и «Галактики». Посетители также смогут увидеть интерактивную таблицу Менделеева, конструктор запахов, объект «Зоопарк клеток» и многое другое.

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Полное солнечное затмение

14 декабря 2020 года впервые за 18 лет произойдет полное солнечное затмение. Предыдущее подобное явление наблюдалось 4 декабря 2002 года, а следующее, согласно расчетам ученых, придется на 26 декабря 2038 года. В момент затмения Луна целиком скрывает Солнце на несколько минут — в полной темноте можно лучше рассмотреть яркие звезды и планеты. Правда, лучше всего это редкое явление в 2020 году будет видно на юге США, но и жители Московского региона такой шанс получат. А еще с солнечными затмениями связан целый ряд всевозможных суеверий. К примеру, фаталисты не рекомендуют летать на самолетах и принимать важные решения.

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«Парк будущего» на ВДНХ

Еще одним новым местом развлечений в Москве, помимо «Острова мечты», должен стать «Парк будущего» на ВДНХ, который планировалось открыть к 80-летию выставки 2019 году, но строительство затянулось. В частности, в рамках проекта в южной части ВДНХ должно появиться самое высокое в Европе колесо обозрения – 140 метров, что на пять метров выше знаменитого London Eye, и канатная дорога. По планам здесь найдется место не только для аттракционов, но и более экзотических развлечений, созданных с помощью мультимедийных технологий. Среди них — полеты на гигантских бабочках, путешествие на «Метро времени» и других. Возможно, новый парк появится в новом году.

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