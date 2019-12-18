РИАМО – 18 дек. Анонимные сообщения об угрозе взрыва в среду днем получили все станции Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.

«Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро», – сообщил источник агентства в экстренных службах.

По его словам, аналогичные сообщения направили в адрес торгового центра «Европейский», Хорошевского и Кунцевского районных судов.

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