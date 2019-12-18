РИАМО - 18 дек. В Москве в следующем году будут проиндексированы десятки социальных пособий и выплат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы в среду выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом.

«В 2020 году будут проиндексированы десятки видов пособий, социальные выплаты старшему поколению, семьям с детьми. Вместе с вами мы приняли решение о выплатах ежемесячного денежного пособия детям войны. Повышение социальных пособий, доплат к пенсиям планируем регулярно проводить», - сказал Собянин.

Он уточнил, что с 1 сентября 2019 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышен до 19,5 тысяч рублей.

Со следующего года в столице начнут выдавать новую соцвыплату для детей войны. Ее будут получать более 80 тысяч москвичей.