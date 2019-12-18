РИАМО - 18 дек. В ближайшие годы общая протяженность традиционного подземного, а также наземного метро в Московском регионе достигнет 1 тысячи километров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду.

«Благодаря выполнению планов протяженность подземного и наземного метро в Московском регионе увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом и достигнет 1 тысячи километров. Доля москвичей, имеющих доступ к традиционному метро, достигнет 95%», - сказал Собянин.

Он пояснил, что в ближайшие годы в Москве запустят Большую кольцевую линию метро, которая ощутимо разгрузит действующие станции подземки. Кроме того, к двум направлениям Московских центральных диаметров добавятся новые.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября этого года. На двух диаметрах расположены 57 станций. Всего проект МЦД включает пять направлений.