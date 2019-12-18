РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. В подмосковной Балашихе завершили строительство двухсекционного 22-этажного дома №14 в составе жилого комплекса «Новоград Павлино», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Дом расположен вблизи деревни Павлино. Застройщиком выступил ООО «УК ГК «МИЦ».

«Жилому дому №14 на территории ЖК «Новоград Павлино» в деревне Павлино городского округа Балашиха выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации. Площадь двухсекционного 22-этажного дома составляет 15 тысяч квадратных метров. Новостройка рассчитана на 215 квартир жилой площадью 10,5 тысяч квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

По его словам, после получения заключения о соответствии, застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.