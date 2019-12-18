РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Кооперативная в Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 17 декабря в 21:25 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Кооперативная, дом №34. В 22:50 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и 11 человек.