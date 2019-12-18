РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Суд приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии жительницу Подольска за попытку кражи пяти палок колбасы из магазина и избиение продавщицы, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник Подольского прокурора Маргарита Тарасова.

Жительница Подольска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине «Магнит», попыталась совершить кражу пяти палок колбасы, но ей попыталась помешать сотрудница магазина. Женщина начала с силой отталкивать и наносить удары сотруднице магазина, пыталась скрыться, но ее задержали.

«Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично. Отрицала факт применения насилия к потерпевшей. Подольский городской суд вынес ей обвинительный приговор по части 3 статьи 30 пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья) и назначил наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказала Тарасова.

Суд посчитал, что в отношении продавщицы она применила насилие, не опасное для жизни и здоровья.