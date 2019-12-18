РИАМО – 18 дек. Российская фигуристка Анастасия Мишина поделилась мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, она уверена, что отечественных спортсменов они не остановят, сообщает Газета.ru.

По ее словам, спортсмены никак не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, поэтому решение WADA можно только «принять и понять».

«Но даже если мы будем выступать только под нейтральным флагом, все равно все будут знать, что мы русские. Русских не остановит ничего!» - сказала Мишина.

Исполком WADA в начале декабря принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории. Российских спортсменов на четыре года отстранили от выступления на крупных международных турнирах. При этом «чистые» спортсмены смогут выступать на крупных турнирах под нейтральным флагом.