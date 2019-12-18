РИАМО - 18 дек. С 2010 года среднее время поездки от Московской кольцевой автодороги до центра города и обратно удалось сократить на 20 минут, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

В среду Собянин выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы.

«По сравнению с 2010 годом среднее время поездки от МКАД до центра и обратно сократилось на 20 минут, хотя машин в Москве за этот период времени стало еще на 1 миллион больше», - сказал Собянин.

Он также сообщил, что в Москве создали крупнейшую в мире интеллектуальную транспортную систему.