РИАМО - 18 дек. В столице обновили автобусный парк на 100%, а парк трамваев на 70%, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«На 70% парк трамваев не просто обновлен, мы создали новый трамвай, московский трамвай, отвечающий лучшим мировым образцам», - сказал Собянин, представляя ежегодный отчет депутатам городского парламента в среду.

Он добавил, что автобусный парк в Москве обновлен на 100%.

Кроме этого, Москва лидирует в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.

С 2013 года «Мосгортранс» закупает автобусы с двигателями экологического класса «Евро-5». Таких автобусов в парке предприятия уже более 50%.

Также в следующем году в мегаполисе закупят почти 700 вагонов метрополитена, около 1,5 тысяч автобусов, 300 электробусов и 100 трамваев.