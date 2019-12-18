РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Рекреационную зону на площади 1,5 тысячи гектаров могут обустроить в лесу, объединяющем Красногорск и столицу, сообщил генеральный директор ГКУ «Мособллес» Михаил Чиркун.

В среду глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, Чиркун и генеральный директор ООО «Отрада Девелопмент» Николай Гоголь подписали соглашение о намерениях развивать рекреационный потенциал земель лесфонда. Встреча прошла в конноспортивном клубе «Отрада Девелопмент».

«Проект хороший. Он объединит жителей Красногорска, московского микрорайона Митино и жилого комплекса «Отрада». Между ними участок леса площадью порядка 1,5 тысяч гектаров. Он востребован жителями. Мы хотим совместными усилиями с администрацией городского округа Красногорск, с представителями ответственного бизнеса восстановить порядок в лесу, развить его рекреационный потенциал», – сказал Чиркун.

Глава муниципалитета отметила, что сейчас жители не всегда цивилизованно относятся к лесу, который прилегает к жилым массивам.

«Мы сталкиваемся часто и с навалами мусора, и вообще с варварским отношением к деревьям. Вытаптываются целые поляны. Мы должны формировать другую среду, которая будет формировать другую культуру», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что необходимо вовлекать леса в цивилизованный оборот, при этом максимально бережно относясь к природе.

«Мы приступаем к концепции создания зон рекреации и отдыха на землях гослесфонда. Но уверяю, что эти концепции будут разрабатываться при участии экспертов, при непосредственном участии лесников. Так, чтобы мы максимально бережно могли использовать то богатство, которое у нас есть и сохранять его, а в идеале и преумножать, чтобы наши дети и внуки могли также жить в экологически чистом округе, дышать чистым воздухом, наслаждаться природой», – добавила Хаймурзина.

Она отметила, что концепцию уже начали разрабатывать. С начала 2020 года планируется начать проектирование.

«Думаю, это будет смешанный бюджет – бюджетные и внебюджетные источники», – отметила Хаймурзина.