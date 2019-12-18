РИАМО - 18 дек. В доме правительства Московской области провели губернаторскую новогоднюю елку для ребят со всего Подмосковья, передает в среду корреспондент РИАМО.

Перед началом праздника министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила журналистам, что на елку пригласили 1,5 тысячи ребят.

«Это дети, которые в этом году достигли каких-то успехов, и дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. <...>. Сегодня здесь покажут представление «Мороз и компания», которое, я надеюсь, очень понравится. Каждый ребенок получит подарок от губернатора», - сказала Фаевская.

Она пожелала детям здоровья и трудолюбия, а также выразила надежду, что в следующем году вновь увидит на елке успешных ребят.

«Из нашего реабилитационного центра здесь 15 детей. <…> Дети очень рады, ведь берут сюда не всех. Все дети в восторге, потому что в жизни большинство из них этого не видели, а для кого-то это вообще станет впечатлением на всю жизнь», - сказала представитель Ногинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Лимонникова.

Также на губернаторской елке ребят развлекали аниматоры, желающие могли сделать аквагрим.

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