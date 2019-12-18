РИАМО - 18 дек. Полицейские задержали 32-летнего жителя Солнечногорска, который похитил из банкомата в Химках более 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Как выяснили правоохранители, мужчина работал специалистом по техническому ремонту платежных терминалов и похитил из банкомата на улице Горшина кассеты с деньгами.

«В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).