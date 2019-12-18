РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Житель Подольска продал машину, которую арестовали за долги перед банком, он потратил полученные средства, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник прокурора Антон Потапов.

В июле 2018 года судебный пристав-исполнитель Подольского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Московской области вынес постановление о наложении ареста на имущество жителя Подольска, поскольку у него имелись задолженности по кредитному обязательству перед банком. У него описали и арестовали автомобиль Honda. В июле 2019 года владелец автомобиля продал арестованное имущество за 330 000 рублей, не сообщив покупателю, что автомобиль находится в залоге у банка.

«Подольская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Подольска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Подсудимому суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей», – сказал Потапов.

В ходе судебного следствия установлено, что вырученные деньги от продажи машины подсудимый потратил на оплату штрафов по линии ГИБДД, задолженность перед налоговой и на приемы в медицинские организации.

Потапов разъяснил, что незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации, а именно растрата, отчуждение, сокрытие или его незаконная передача, наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо высшей мерой наказания – лишением свободы на срок до 2 лет.