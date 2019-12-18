РИАМО - 18 дек. Новые квартиры в рамках программы реновации за 15 лет должны получить 1 миллион жителей столицы, стоимость программы составляет 3 триллиона рублей, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин в среду выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом.

«Перед нами стоит архисложная задача, которую, я думаю, что никто в мире не решал. За 15 лет должны предоставить квартиры 1 миллиону человек. И сделать это не где-то на выселках, а в тех районах, где проживают эти люди. С учетом нашей застроенности города, вы понимаете, что эта задача неординарная», - сказал Собянин.

Он отметил, что стоимость программы реновации составляет 3 триллиона рублей.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году. В ее рамках планируется расселить 5173 дома. Около 15 тысяч москвичей получат ордера на квартиры по данной программе в следующем году.